رحمة أحمد تكشف كواليس مكالمتها مع عبلة كامل: أم وفنانة عظيمة

كشفت الفنانة رحمة أحمد، عن تفاصيل المكالمة التي جمعتها بالفنانة عبلة كامل، قائلة :"كان السبب في ده دكتور أشرف زكي، كنت لسه طالعة بقى خالص، كنت لسه طالعة ومربوحة، دكتور أشرف زكي قال لي في حد يعني كان معاه على التليفون، هي على تليفون دكتور أشرف وخلاني أكلمها في التليفون".

وأضافت رحمة أحمد، خلال لقائها مع برنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، : "دي فنانة خطيرة، من أحلى الحاجات برضه اللي أنا حبيتها قوي، وقعدت تديني نصائح كتير، هي أم وفنانة عظيمة، قعدت تديني نصائح كتير".

وتابعت: "الفنانة عبلة كامل قالت لي، أنا مش بتفرج قوي وكده بس، أنا سمعت عنك، قعدت تديني نصائح إن أنا أتنوّع ما بين الأدوار، وإن أنا مش شرط إن أنا أعمل كوميدي، بس ممكن أعمل حاجات تانية، فهي أم لينا كلنا وفنانة كبيرة".