الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوماً صاروخياً استهدف مصفاة النفط في حيفا باستخدام صواريخ من طراز "خيبر شكن"، وذلك في إطار ما وصفه بالرد على استهداف منشآت نفطية داخل إيران.

وأوضح الحرس الثوري في بيان أن الضربة جاءت عقب هجوم طال مستودعاً للوقود بالقرب من إحدى المصافي في العاصمة طهران، مؤكداً أن العملية تندرج ضمن الرد المباشر على ما اعتبره اعتداءً على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق من يوم السبت بوقوع هجوم استهدف مستودع نفط قريباً من مصفاة في طهران.