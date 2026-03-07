قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
أخبار العالم

الموجة 27 من “الوعد الصادق 4”.. إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، تنفيذ الموجة السابعة والعشرين من عملية “الوعد الصادق 4”، في هجوم مركب استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف مواقع إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة.

وقال الحرس الثوري في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة إن الهجمات نفذت بنجاح، واستهدفت مواقع وصفها بالعسكرية والحيوية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح البيان أن الضربات شملت مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا، باستخدام صواريخ “خيبر شكن” الجديدة التي تعمل بالوقود الصلب وتتميز بقدرتها على التوجيه الدقيق. كما نفذت وحدات الطائرات المسيّرة هجوماً استهدف مقراً عسكرياً أمريكياً في منطقة مارينا قرب مباني شركة “وارنر براذرز”.

وأضاف البيان أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قصفت أيضاً ملاجئ دعم عسكرية أمريكية في ميناء سلمان بالعاصمة البحرينية المنامة.

وأكد الحرس الثوري أن العملية جاءت ضمن ما وصفه بـ“هجوم استراتيجي متعدد الأبعاد”، مشيراً إلى أن الضربات الأخيرة جعلت الوضع الأمني في المنطقة والأراضي الإسرائيلية “أكثر حساسية وتعقيداً”.

وفي بيان منفصل نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أعلنت القوات البرية للجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مدينتي حيفا وتل أبيب، مؤكدة أن العمليات الجوية ضد ما وصفته بـ“العدو الأمريكي – الإسرائيلي” ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجارات قوية في خليج حيفا مساء السبت، تزامناً مع دوي صفارات الإنذار عقب إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان. وذكرت أن أكثر من 40 صاروخاً أطلقت باتجاه المدينة في واحدة من أعنف الهجمات منذ تجدد المواجهات على الجبهة اللبنانية.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف مدينة نهاريا بسرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

ورد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الضربات الإسرائيلية منذ فجر 2 مارس وحتى ظهر 7 مارس ارتفعت إلى 294 قتيلاً و1023 جريحاً.

