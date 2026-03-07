تجديد حبس طالب في التحرش بفتاة بالقاهرة

قرر جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس طالب لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل مدخل أحد العقارات السكنية بـ مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق.



تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة مدينة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طالبة تبلغ من العمر 17 سنة، برفقة والدها، وأفادت بتعرضها لتحرش جسدي من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بمدخل عقار سكني في نطاق القسم.

وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 16 سنة، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجني عليها أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.