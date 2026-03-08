قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

رباب الهواري

حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على حساب نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2025/2026، ليحجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة.

إقامة المباراة على ملعب سانت جيمس بارك

احتضن ملعب “سانت جيمس بارك” مواجهة قوية بين الفريقين، حيث دخل مانشستر سيتي المباراة بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا سعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة، بينما حاول نيوكاسل يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب.

مرموش يتألق في التشكيل الأساسي

شهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، حيث قدم أداءً مميزًا ونجح في تسجيل هدفين، قبل أن يغادر أرض الملعب بعد استبداله في الشوط الثاني.

تقدم مبكر لنيوكاسل

بدأت المباراة بإيقاع قوي من جانب أصحاب الأرض، وتمكن نيوكاسل يونايتد من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول عن طريق هارفي بارنز، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية العليا لمرمى مانشستر سيتي، ليعجز الحارس جيمس ترافورد عن التصدي لها.

السيتي يعود قبل نهاية الشوط الأول

نجح مانشستر سيتي في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل سافينيو هدف التعادل في الدقيقة 39 بعد تمريرة من جيريمي دوكو، استلمها وسددها لتتجاوز خط المرمى رغم محاولة الحارس إبعادها.

مرموش يحسم المباراة في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب، ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد تمريرة مميزة من ماتيوس نونيز. ولم يكتفِ النجم المصري بذلك، بل عاد ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 بعد تمريرة جديدة من نونيز، ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك.

تبديل مرموش بعد تألقه

بعد الأداء المميز الذي قدمه وتسجيله هدفين، قرر المدرب بيب جوارديولا استبدال عمر مرموش في الشوط الثاني، حيث دفع باللاعب أنطوان سيمينيو بدلًا منه، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف والتأهل إلى ربع النهائي.

