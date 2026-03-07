فينيسيوس يطالب لاعبي ريال مدريد بالظهور بأداء أفضل أمام مانشستر سيتي

طالب البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لاعبو الملكي بالظهور بشكل أفضل أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على سيلتا فيجو في الليجا.



ويلتقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.



وقال فينيسيوس في تصريحات أبرزوتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كانت مباراة صعبة للغاية، نفتقد العديد من اللاعبين، لكننا جئنا إلى هنا للفوز بذلنا جهدًا كبيرًا، وعانينا كثيرًا".



وأضاف: "في النهاية، تمكنا من تحقيق الفوز وهو الأهم لبناء الثقة قبل مباراة الأربعاء، نود أن نشكر لاعبي فريق الشباب الذين شاركوا، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية مع وجود العديد من اللاعبين المصابين والموقوفين لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بذكرى تأسيس نادينا من تقديم هذه الهدية لجماهيرنا".



وتابع: "أحب الفوز بالمباريات مبكرا وتسهيل الأمور، لكن الفوز دائماً أمر جيد، خاصة مع هدف من فالفيردي، الذي يكون دائما متاحا لنا ويبذل كل ما في وسعه من أجل الفريق".



وأكمل: "كنت متعبا بعض الشيء، فقد لعبت مباريات كثيرة في الأيام القليلة الماضية، لكن يجب أن تكون مستعدا للمباريات الكبيرة، أحتاج إلى الراحة جيدا في المنزل قبل مباراة الأربعاء؛ لدينا متسع من الوقت، نحتاج إلى التعافي بشكل صحيح لنقدم مباراة جيدة ونحظى بدعم الجماهير".



واختتم: "نحن بحاجة إلى تقديم أفضل أداء لدينا في دور الـ16 ضد خصم صعب للغاية مثل مانشستر سيتي ، ولكن اللعب على أرضنا، أمام جماهيرنا، وبدعم الجميع، هو أمر نحتاجه بشدة في موسم خضنا فيه مباريات صعبة، ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".