أليجري يحسم الجدل حول مستقبله مع ميلان بعد ارتباطه بريال مدريد

تحدث الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، عن مستقبله مع الفريق في ظل الأنباء التي ربطته بإمكانية تولي تدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

كانت صحيفة كوريري ديلا سبورت الإيطالية قد أشارت إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع أليجري بداية من الموسم القادم.

ورد المدرب الإيطالي على هذه التقارير مؤكدًا رضاه عما يقدمه مع ميلان، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم موسمًا جيدًا ويعمل بشكل مميز.

وأوضح أليجري أنه مرتبط بعقد مع ميلان يمتد حتى عام 2027، مؤكدًا سعادته بالاستمرار مع النادي ورغبته في مواصلة العمل حتى نهاية عقده.

وشدد على أنه لا يفكر في مغادرة تدريب ميلان بعد نهاية الموسم الحالي.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان.