700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 7 مارس 2026، بعدما عاود الذهب الارتفاع مرة أخرى عقب موجة تراجع سابقة.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 90 جنيهًا مقارنة بالمستويات التي سجلها في وقت سابق، في حين سجل الجنيه الذهب زيادة ملحوظة بلغت نحو 720 جنيهًا، وهو ما أعاد الزخم مرة أخرى إلى سوق الذهب في مصر.





سعر الذهب اليوم السبت في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديث على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 8275 جنيهًا

سعر الشراء: 8215 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 7240 جنيهًا

سعر الشراء: 7190 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 6205 جنيهات

سعر الشراء: 6165 جنيهًا



- سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 4830 جنيهًا

سعر الشراء: 4795 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 57920 جنيهًا

سعر الشراء: 57520 جنيهًا

- سعر أونصة الذهب عالميًا

نحو 5171.17 دولار

وتشهد الأسعار حالة من التذبذب المستمر خلال الأيام الأخيرة، في ظل التغيرات التي يشهدها السوق العالمي للذهب نتيجة الحرب الايرانية وقوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى تأثيرات سعر الدولار وحركة العرض والطلب داخل السوق .

سعر الذهب عيار 21

يظل عيار 21 الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، لذلك يتصدر دائمًا عمليات البحث من قبل المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج أو الراغبين في شراء المشغولات الذهبية.

ومع الارتفاع الأخير الذي بلغ نحو 90 جنيهًا، يواصل كثير من المواطنين متابعة حركة السوق لمعرفة ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر خلال الأيام المقبلة أم أن الأسعار قد تشهد موجة تراجع جديدة.



سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

يختلف السعر النهائي للذهب داخل محلات الصاغة بسبب إضافة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح عادة ما بين 30 جنيهًا و300 جنيه للجرام وفق نوع العيار وجودة المشغولات الذهبية.

ويتم استخدام الأوقية التي تزن نحو 31.1 جرامًا كوحدة قياس أساسية في تجارة الذهب عالميًا، سواء في السبائك أو المشغولات الذهبية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب محليًا وعالميًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، من أبرزها:

حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية.

الأزمات السياسية والاقتصادية الدولية.

حجم احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية.

المضاربات في الأسواق المالية.

الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.

معدلات التضخم وأسعار الفائدة عالميًا.

قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

تكاليف التنقيب والتعدين وإنتاج الذهب.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن سوق الذهب سيظل عرضة لحالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق المالية.

كما يتوقع المحللون أن تستمر حركة الصعود والهبوط السريعة في أسعار الذهب داخل السوق المحلية، نتيجة ارتباطها المباشر بالسعر العالمي للأوقية وتحركات الدولار.

ولهذا يواصل الكثير من المواطنين متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو الشراء للمناسبات المختلفة.