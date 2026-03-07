قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 7 مارس 2026، بعدما عاود الذهب الارتفاع مرة أخرى عقب موجة تراجع سابقة.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 90 جنيهًا مقارنة بالمستويات التي سجلها في وقت سابق، في حين سجل الجنيه الذهب زيادة ملحوظة بلغت نحو 720 جنيهًا، وهو ما أعاد الزخم مرة أخرى إلى سوق الذهب في مصر.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية، حيث جاءت الأسعار وفق آخر تحديث على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24
سعر البيع: 8275 جنيهًا
سعر الشراء: 8215 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21
سعر البيع: 7240 جنيهًا
سعر الشراء: 7190 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 18
سعر البيع: 6205 جنيهات
سعر الشراء: 6165 جنيهًا

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

- سعر الذهب عيار 14
سعر البيع: 4830 جنيهًا
سعر الشراء: 4795 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 57920 جنيهًا
سعر الشراء: 57520 جنيهًا

- سعر أونصة الذهب عالميًا
نحو 5171.17 دولار

وتشهد الأسعار حالة من التذبذب المستمر خلال الأيام الأخيرة، في ظل التغيرات التي يشهدها السوق العالمي للذهب نتيجة الحرب الايرانية وقوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى تأثيرات سعر الدولار وحركة العرض والطلب داخل السوق .

سعر الذهب عيار 21 

يظل عيار 21 الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، لذلك يتصدر دائمًا عمليات البحث من قبل المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج أو الراغبين في شراء المشغولات الذهبية.

ومع الارتفاع الأخير الذي بلغ نحو 90 جنيهًا، يواصل كثير من المواطنين متابعة حركة السوق لمعرفة ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر خلال الأيام المقبلة أم أن الأسعار قد تشهد موجة تراجع جديدة.

ما هو سعر الذهب اليوم؟

سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

يختلف السعر النهائي للذهب داخل محلات الصاغة بسبب إضافة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح عادة ما بين 30 جنيهًا و300 جنيه للجرام وفق نوع العيار وجودة المشغولات الذهبية.

ويتم استخدام الأوقية التي تزن نحو 31.1 جرامًا كوحدة قياس أساسية في تجارة الذهب عالميًا، سواء في السبائك أو المشغولات الذهبية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب محليًا وعالميًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، من أبرزها:

  • حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية.
  • الأزمات السياسية والاقتصادية الدولية.
  • حجم احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية.
  • المضاربات في الأسواق المالية.
  • الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.
  • معدلات التضخم وأسعار الفائدة عالميًا.
  • قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
  • تكاليف التنقيب والتعدين وإنتاج الذهب.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن سوق الذهب سيظل عرضة لحالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق المالية.

كما يتوقع المحللون أن تستمر حركة الصعود والهبوط السريعة في أسعار الذهب داخل السوق المحلية، نتيجة ارتباطها المباشر بالسعر العالمي للأوقية وتحركات الدولار.

ولهذا يواصل الكثير من المواطنين متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو الشراء للمناسبات المختلفة.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم السبت سعر الذهب اليوم السبت في مصر سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

الشمس

أسرار جديدة عن قلب الشمس.. تغيرات خفية يكتشفها العلماء بعد 40 عاما من المراقبة

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد