الذهب يكسر التوقعات.. صعود جديد في تعاملات مساء اليوم 7-3-2026

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 7-3-2-2026 داخل الصاغة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب نحو 50 جنيها مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

تذبذب الذهب

ووصل سعر الذهب لحالة من التذبذب خلال اليومين الماضيين حيث تراوح بين الارتفاع والتراجع ليفقد قبل يومين ما يقارب من 40 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل سعر آخر تحديث لجرام الذهب نحو 7220 جنيها

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8251 جنيها للشراء و 8194 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7564 جنيها للشراء و 7511 جنيهت للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7220 جنيها للشراء و 7170 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6188 جنيها للشراء و 6145 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 57.76 ألف جنيه للشراء و 57.36 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5172 دولارا للشراء و 5171 دولارا للبيع.