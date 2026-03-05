قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تحركًا طفيفًا نحو الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026، وذلك بعد حالة من الاستقرار في بداية اليوم، أعقبت التراجع الذي سجلته الأسعار في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء 4 مارس.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، جاءت كالتالي:

سجل عيار 24 نحو 8,309 جنيهات للبيع و8,229 جنيهًا للشراء.

ووصل عيار 22 إلى 7,616 جنيهًا للبيع و7,543 جنيهًا للشراء.

فيما سجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – 7,270 جنيهًا للبيع و7,200 جنيه للشراء.

كما بلغ عيار 18 نحو 6,231 جنيهًا للبيع و6,171 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 حوالي 4,847 جنيهًا للبيع و4,800 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد سجل 58,600 جنيه للبيع و57,792 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لـ الأونصة، فقد بلغت 260,356 جنيهًا للبيع و256,779 جنيهًا للشراء.

ويعكس هذا التحرك الطفيف عودة محدودة للصعود بعد تراجع الأمس، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، والتي تظل من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا.


 

