رئيس غرفة القاهرة: ميكنة الخدمات الإدارية جزء أصيل لتنمية الاقتصاد تماشيًا مع رؤية مصر 2030

أكّد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية تطور الخدمات الإدارية بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الاقتصادية لمُنتسبي الغرفة، وهو ما يتماشى مع مرحلة التنمية المُستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارات المختلفة بمقر الغرفة، لمتابعة سير العمل الإداري وأهمية تطويره باستمرار، مُهنئًا موظفي الغرفة مع انتصاف شهر رمضان الكريم وقُرب حلول عيد الفطر المُبارك .

وقال «العشري» إن الخدمات الإدارية جزء أصيل لا يتجزأ عن الخدمات الاقتصادية، وأهمية تطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة فيما يتعلق بميكنة هذه الخدمات ورقمنتها، في ظل منظومة التحول الرقمي التي تقوم بتطبيقها الدولة.



وأضاف «العشري»: “نسعى إلى تطوير وميكنة الخدمات الإدارية المُقدَّمة لمُنتسبي الغرفة حتى نتمكن من تنمية الخدمات التجارية، ومن ثَمَّ يكون ذلك دعمًا حقيقيًا لاقتصادنا القومي في ظل التطورات العصرية العالمية السريعة لآليات العمل، والتي تتطلب مواكبتها على الصعيدين الإداري والاقتصادي”.