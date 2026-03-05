رئيس الوزراء يتابع تشغيل وتطوير العلمين الدولي.. ووزير النقل: نعمل على تعزيز الربط اللوجستي للمطار بالمناطق السياحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود رزق، المدير التنفيذي للجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، واللواء عبدالله محمد، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء تامر مختار، ممثلاً عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وائل طلعت، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الأهمية الاستراتيجية لمطار العلمين الدولي في تنمية منطقة الساحل الشمالي، ودوره الحيوي في زيادة التدفقات السياحية ودفع عجلة التنمية في المنطقة بأسرها، مشدداً على ضرورة تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إجراءات تشغيل وتطوير المطار، والجهود التنسيقية المبذولة من مختلف الجهات لتشغيله بكامل طاقته الاستيعابية.

وأوضح الوزير أنه في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية ودعم حركة السياحة والاستثمار، يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة بمطار العلمين الدولي تستهدف رفع كفاءة المرافق التشغيلية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار، بما يتواكب مع الطفرة التنموية والسياحية التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مُضيفاً أن أعمال التطوير تشمل تحديث مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، ورفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية والخدمات الأرضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب والطائرات.

ومن جانبه، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالشرح خطوات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المحيطة والمؤدية إلى مطار العلمين الدولي.

وأوضح وزير النقل أن العمل يجري على تعزيز الربط اللوجستي للمطار بالمناطق السياحية والاستثمارية بالساحل الشمالي، وفقاً لأعلى معايير جودة وسلامة الطرق، بما يخدم الرؤية الشاملة لتنمية المنطقة وتحويلها إلى مركز جذب عالمي على مدار العام.