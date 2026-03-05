قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
رئيس الوزراء يتابع تشغيل وتطوير العلمين الدولي.. ووزير النقل: نعمل على تعزيز الربط اللوجستي للمطار بالمناطق السياحية

كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود رزق، المدير التنفيذي للجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، واللواء عبدالله محمد، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء تامر مختار، ممثلاً عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وائل طلعت، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الأهمية الاستراتيجية لمطار العلمين الدولي في تنمية منطقة الساحل الشمالي، ودوره الحيوي في زيادة التدفقات السياحية ودفع عجلة التنمية في المنطقة بأسرها، مشدداً على ضرورة تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إجراءات تشغيل وتطوير المطار، والجهود التنسيقية المبذولة من مختلف الجهات لتشغيله بكامل طاقته الاستيعابية.

وأوضح الوزير أنه في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية ودعم حركة السياحة والاستثمار، يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة بمطار العلمين الدولي تستهدف رفع كفاءة المرافق التشغيلية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار، بما يتواكب مع الطفرة التنموية والسياحية التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مُضيفاً أن أعمال التطوير تشمل تحديث مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، ورفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية والخدمات الأرضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب والطائرات.

ومن جانبه، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالشرح خطوات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المحيطة والمؤدية إلى مطار العلمين الدولي. 

وأوضح وزير النقل أن العمل يجري على تعزيز الربط اللوجستي للمطار بالمناطق السياحية والاستثمارية بالساحل الشمالي، وفقاً لأعلى معايير جودة وسلامة الطرق، بما يخدم الرؤية الشاملة لتنمية المنطقة وتحويلها إلى مركز جذب عالمي على مدار العام. 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

ليلى عبد اللطيف

سعر العملات العربية

جندي

المتهم

فيريرا

صورة أرشيفية

لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف

حسن هيكل

الزراعة تضبط لحوم غير مطابقة للاشتراطات

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

