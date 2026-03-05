«وللنساء نصيب» يستعرض دعاء سيدنا يوسف عليه السلام

استعرض برنامج "وللنساء نصيب"، تقديم دنيا أبو الخير، المذاع على قناة “صدى البلد” دعاء سيدنا يوسف عليه السلام، وهو الدعاء الأشهر الوارد في القرآن الكريم عند التمكين وحسن الخاتمة.

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [سورة يوسف].

مضمون الدعاء وأهميته

أوضح البرنامج أن هذا الدعاء يجمع بين عدة معانٍ مهمة:

شكر النعمة على ما أنعم الله به من ملك وعلم.

التوحيد والاعتماد على الله في الدنيا والآخرة.

الطلب بالثبات على الدين وطلب حسن الخاتمة والالتحاق بالصالحين.

رسائل تربوية وروحية للمشاهدين

أكد البرنامج أهمية استلهام هذا الدعاء في حياتنا اليومية، خاصة عند مواجهة تحديات أو الرغبة في التوفيق والتمكين، مشيرًا إلى أن الدعاء يمثل نموذجًا للإيمان والصبر والاعتماد الكامل على الله تعالى.