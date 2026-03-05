الوفد ينظم احتفالية بذكرى ثورة 19.. الاثنين

ينظم حزب الوفد احتفالا بذكرى اندلاع ثورة ١٩١٩ المجيدة، يوم الاثنين القادم ٩ مارس القادم.

تقام الاحتفالية بالذكرى الـ ١٠٧ لثورة ١٩١٩ تحت رعاية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب.

ويتحدث فى الاحتفالية المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، والقيادى الوفدى علاء شوالى.

تقدم الاحتفالية نشوى الشريفن عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.

يذكر أن يوم ٩ مارس رمز لكفاح الحزب وزعيمه سعد زغلول، وهذا اليوم مناسبة لشعب مصر لنحيى فيه جميعا أرواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم لكى تبقى مصر عزيزة أبية، وكى يبقى المواطن المصرى آمنا ومطمئنا على نفسه وعرضه وماله وأرضه.