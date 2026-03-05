حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، أن الاستيقاظ عدة مرات ليلًا من أجل التبول قد يكون مجرد عرض طبيعي في بعض الحالات، وقد يشير في حالات أخرى إلى وجود مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض الأشخاص قد يتبولون عدة مرات خلال فترتي الصباح والمساء، مشيرًا إلى أن كمية البول التي يفرزها الجسم تعتمد بشكل أساسي على كمية المياه التي يتم شربها.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، أن المياه التي تدخل الجسم تخرج بطرق مختلفة، مثل العرق والبول والبراز وكذلك عبر التنفس، مؤكدًا أن الجسم السليم لا يستطيع تخزين الماء لفترات طويلة، لذلك يتخلص من الكميات الزائدة بشكل طبيعي.

وأشار حسام موافي إلى أن كثرة التبوّل في الليل قد تكون نتيجة الإصابة بمرض السكر، أو مرض البروستاتا أو الفشل الكلوي.