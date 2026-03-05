ادعوله بالرحمة.. محمد الشرنوبي يعلن وفاة خاله

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، في منشور لها عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وفاة خاله اللواء علاء الدين محمد بهي الدين، ولم يكشف اي تفاصيل حول الجنازة والعزاء.

وكتب محمد الشرنوبي، عبر ستوري انستجرام: «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي اللواء علاء الدين محمد بهي الدين».

محمد الشرنوبي

من جهة أخرى، حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفًا على برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، أسبوعيًا مساء السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تحدث الشرنوبي عن عام 2025 قائلًا: "كانت سنة حلوة لكن دائمًا عندي طموحات ودائمًا أطمح للمزيد وسعيد بتطوري في المزيكا هذا العام".

ووجه إشادة لزملائه الذين لمعوا في 2025 بأعمالهم قائلًا: "برافو في 2025 لعصام عمر، طه دسوقي، أحمد مالك، نور النبوي احمد غزي".

ومن النجمات ذكر شرنوبي: "برافو لأسماء جلال، هدى المفتي سلمى أبو ضيف، تارا عماد، هنا الزاهد".

على الصعيد الشخصي تمنى الشرنوبي أن يكون أكثر انضباطًا وأن يلتزم بتمارينه الرياضية والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي خصوصًا بعد تعرضه لحادث تسبب بإصابات في ظهره.