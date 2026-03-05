المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

يعرض مسلسل حكاية نرجس، من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، اليوم، علي عدد من القنوات الفضائية والمنصات.

من المقرر طرح العمل في السابعة والربع علي منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، بينما يعرض علي قناة dmc العامة الساعة 11 مساءًا والساعة 10 و 45 دقيقة علي قناة الحياة .

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.