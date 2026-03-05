قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رانيا محمود ياسين: الكوميديا سر حماسي لـ«بيت بابا».. وقدمت دوري «بمزاج»| خاص

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
أحمد البهى

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سر حماسها لمسلسل “بيت بابا”، والذي شاركت في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم انتصار ومحمد أنور.

وقالت رانيا محمود ياسين: “من العوامل التي حمستني للموافقة على مسلسل بيت بابا، هو أن العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، فمنذ أن قدمت مسلسل زواج بدون إزعاج، وأنا أتمنى تقديم عمل كوميدي للشاشة الصغيرة، بالإضافة إلى شركة الإنتاج ووجود محمد حماقي كمخرج للعمل وأمين جمال كمؤلف، بجانب الفنانين المشاركين”.


وأضافت: “مساحة تواجدي في العمل ليست كبيرة مقارنة بأعمالي الأخرى، ولكن ما يميز الدور أن كل مشهد له تأثير في الدراما، لذا فقد قدمت كل مشهد بمزاج”.

مسلسل “بيت بابا” من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

يُشارك في مسلسل "بيت بابا" بجانب الفنانة رانيا محمود ياسين كل من محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري،  هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون، والعمل من إنتاج صباح إخوان، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، محمدالسوري، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

الفنانة رانيا محمود ياسين رانيا محمود ياسين بيت بابا

