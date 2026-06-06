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لأول مرة.. قناة إسرائيلية تبث وثائقي عن كواليس زيارة السادات لتل أبيب عام 1977
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة.. قناة إسرائيلية تبث وثائقي عن كواليس زيارة السادات لتل أبيب عام 1977

زيارة السادات للكنيست
زيارة السادات للكنيست
هاجر رزق

نشرت القناة الـ 13 العبرية، لأول مرة، مسلسل وثائقي إسرائيلي جديد عن الكواليس الأمنية والسياسية لزيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات التاريخية لإسرائيل.

وأوضح الوثائقي أن طائرة الرئيس السادات وصلت إلى إسرائيل في أواخر السبعينيات خلال زيارة تاريخية.

وسلط المسلسل الضوء على حجم المخاوف الإسرائيلية من استهداف السادات في مطار بن جوريون والرهان على نجاح عملية السلام.

وأوضحت القناة العبرية أن هدف الزيارة  كان بدء عملية سلام وإنهاء الحرب المستعرة بين الجانبين لسنوات طويلة.

وأشارت إلى أن الخطاب الذي ألقاه السادات في الكنيست الإسرائيلي شكل نقطة تحول كبرى حيث أدركت حكومة مناحيم بيجن أن تحقيق ما كان يبدو في الماضي في حكم المستحيل قد أصبح في حكم الواقع الملموس رغم كل التحديات والمخاوف.

وأوضحت القناة العبرية أنه يُعرض الآن على قناة الكنيست مسلسل وثائقي جديد يتناول هذا الحدث ويظهر كيف أن الحكومة آنذاك برئاسة مناحيم بيجن فعلت ما يبدو اليوم في حكم الحلم البعيد.
وأضافت القناة العبرية أن الوثائقي يستعرض الاستعدادات الأمنية المكثفة والرهبة التي سيطرت على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خشية تنفيذ هجمات في مطار بن جوريون أو استهداف الرئيس المصري خلال تواجده في تل أبيب.
وتعود زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل إلى نوفمبر من عام 1977 لتشكل أول زيارة من جانب رئيس عربي لإسرائيل.

ومهدت هذه الزيارة الطريق لتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 والتي حصلت بسببها مصر وإسرائيل على جائزة نوبل للسلام.

مسلسل وثائقي السادات إسرائيل مطار بن جوريون سلام الحرب

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