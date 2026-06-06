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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يسرقون أغنام الفلسطينيين جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون اغنام الفلسطينيين جنوب نابلس
مستوطنون يسرقون اغنام الفلسطينيين جنوب نابلس
هاجر رزق

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، بسرقة عددا من رؤوس الأغنام، من قرية عينابوس، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا القرية، واقتحموا عدة منازل وسرقوا أغناما، وسط أعمال استفزازية في المنطقة.

و من جهة أخرى، أصيب 9 مواطنين، خلال هجوم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حوارة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة. 

وأفادت مصادر محلية بأن من بين الإصابات عضو في بلدية حوارة، حيث أصيب بشظايا الرصاص الحي في القدم، فيما أصيب أربعة مواطنين آخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب أحدهم بالرأس، و4 جراء الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

رؤوس الأغنام جنوب نابلس القرية أعمال استفزازية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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