تسجيل 500 حالة مؤكدة.. "الصحة العالمية" تحذر من تفشي إيبولا بوسط أفريقيا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تسجيل نحو 500 إصابة بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، في ظل تزايد المخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض وتحوله إلى أزمة صحية أكبر.

وفي تحديثها اليومي للوضع، أحصت منظمة الصحة العالمية 452 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 82 حالة وفاة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أُعلن عن تفشي المرض قبل ثلاثة أسابيع.

وفي أوغندا المجاورة، أحصت المنظمة 19 حالة إصابة مؤكدة، من بينها حالتا وفاة.

وبحسب الأرقام التي أبلغت عنها حكومتا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بلغ إجمالي عدد الحالات 471 حالة وعدد الوفيات 84 حالة، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 100 حالة إصابة و20 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وجاءت هذه الزيادة وسط تحذيرات من أن تفشي المرض، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية، قد يتسع ليصبح الأكبر على الإطلاق.

وفي سياق متصل، أطلقت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خطة استجابة وتمويلًا مشتركًا بقيمة 518 مليون دولار لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في القارة الأفريقية، والذي تسببه سلالة بونديبوجيو، حسبما أفادت المنظمة على حسابها الرسمي على منصة (إكس).

وتهدف الخطة، التي تمتد على مدار ستة أشهر من يونيو حتى نوفمبر 2026، إلى تعزيز جهود الاستجابة الصحية في الدول المتأثرة، وفي مقدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، عبر دعم أنظمة الترصد الوبائي، وتوسيع قدرات المختبرات، وتسريع عمليات التشخيص والاستجابة السريعة، إضافة إلى تعزيز التدخلات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.