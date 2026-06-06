الإمارات والأردن يدينان بشدة الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية ، موقفها الرافض للهجوم الإيراني على دولتي البحرين والكويت.

وشددت الوزارة: ندين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات.

وأدانت الأردن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ" لسيادتها، وتهديد للأمن الإقليمي، وتصعيد خطير يقوض الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إن الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الأردن "تضامنه المطلق" مع دول الخليج ودعمه لأي خطوات تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.