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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد التزامها بدعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون

السودان
السودان
أ ش أ

أكدت الآلية الخماسية (الاتحاد الأفريقي، الإيغاد، جامعة الدول العربية، الإتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) التزامها بدعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون وتمتلكها الأطراف السودانية؛ بهدف تعزيز فرص تحقيق سلام مستدام في السودان.

وفي هذا السياق ومتابعة للمؤتمر الذي عُقد ببرلين في أبريل الماضي، أجرت الآلية الخماسية مشاورات مع طيف واسع من أصحاب المصلحة السياسيين والمدنيين السودانيين في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.

وقد تناولت هذه المشاورات - بحسب بيان تم تعميمه اليوم، السبت - السبل الممكنة نحو إنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة لحوار سياسي سوداني - سوداني شامل.

وفي وقت لا يزال السودان يواجه فيه تحديات سياسية وإنسانية وأمنية عميقة، ترى الآلية الخماسية أن هذه المشاورات تمثل فرصة مهمة لتشجيع الحوار بين المدنيين والفاعلين السياسيين السودانيين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، ودعم الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة، قادرة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ووضع أسس سلام عادل ومستدام.

وأشار البيان إلى أن المشاورات في أديس أبابا كانت صعبة ولكنها مثمرة، وقد شهدنا بعض أصحاب المصلحة السودانيين من مختلف الأطياف وهم يعملون بنشاط معاً لإعداد مسودات نصوص.

وقد سلّم السودانيون مساهمات مكتوبة إلى الآلية الخماسية، كما ستُقدَّم مساهمات إضافية لاحقاً.

وتعرب الآلية الخماسية عن ثقتها بأن الأساس اللازم لإجراء مناقشات جوهرية مع مجموعة موسعة من أصحاب المصلحة، تمثل نطاقاً أوسع من الأصوات السودانية، آخذ في التبلور.

وأكد البيان أن الآلية الخماسية تظل ملتزمة بمواكبة أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم الرامية إلى دفع عملية سياسية سلمية وشاملة، في إطار متسق ومنسق يحظى بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتؤكد الآلية الخماسية مجدداً احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما ترفض أي محاولة لتقويض هذه المبادئ، بما في ذلك فرض هياكل حكم موازية قد تؤدي إلى مزيد من تفتيت الدولة السودانية.

ودعت جميع الأطراف ذات النفوذ إلى دعم جهود خفض التصعيد والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق سلام تفاوضي ودائم.

دعم عملية سياسية شاملة الإتحاد الأفريقي جامعة الدول العربية الأمم المتحدة

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