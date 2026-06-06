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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تؤكد دعمها لسيادة لبنان ورفض التدخلات الخارجية في شئونه

البحرين
البحرين
أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم سيادة الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفضها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مجددةً تأييدها لجهود رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون وحكومته الرامية إلى بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الدستورية وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها، تنفيذًا لاتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت- عن تقدير مملكة البحرين لجهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ لوقف إطلاق النار في لبنان، وتثمينها لحرص الرئاسة والحكومة اللبنانية على إنجاح المفاوضات والمساعي الدبلوماسية لإنهاء الأعمال العدائية بصورة دائمة، وحماية المدنيين، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.

وشددت على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله وقراره الوطني الحر، ودعم الحوار الوطني الجامع كسبيل وحيد لمعالجة القضايا الداخلية، ورفض استخدام لبنان ساحةً للصراعات الإقليمية، بما يعزز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، ويجنب شعوبها مخاطر اتساع دائرة النزاعات.

وجددت الخارجية البحرينية دعوة مملكة البحرين إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للجمهورية اللبنانية، وتخفيف معاناة المدنيين، ومساندة جهود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وضمان سلامة أفرادها في أداء مهامها النبيلة لحفظ السلام وتعزيز الاستقرار، متمنيةً للجمهورية اللبنانية.

ت وزارة الخارجية البحرينية مملكة البحرين الجمهورية اللبنانية

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