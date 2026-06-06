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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول روسي: أزمة مضيق هرمز قد تمتد إلى "نقاط اختناق" أخرى بالعالم

إيجور سيتشين
إيجور سيتشين
موسكو أ ش أ

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" الروسية إيجور سيتشين، اليوم "السبت"، من أن أزمة مضيق هرمز قد تفتح الباب أمام استهداف "نقاط اختناق" أخرى في سلاسل الإمداد اللوجستية العالمية.

جاء ذلك خلال تقديم سيتشين تقريرا بعنوان "بداية النهاية أم نهاية البداية: ما الذي تبقى في قاع صندوق باندورا؟" ضمن فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وقال سيتشين، الذي يقود أكبر شركة نفط روسية: "تشكل أزمة هرمز سابقة خطيرة.. من الواضح الآن أن نقاط الاختناق الأخرى في الخدمات اللوجستية العالمية قد تجد نفسها تحت التهديد.

ورأى سيتشين أن شركات النفط والغاز الأمريكية أصبحت المستفيد الأكبر من الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط.. حيث حصلت على مزايا تنافسية غير عادلة، وأتاحت لها القدرة على تنظيم إمدادات بأسعار مرتفعة، الصادرات الأمريكية من الهيدروكربونات تحطم جميع الأرقام القياسية".

يذكر أن التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد الممر الرئيسي لإمدادات النفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما انعكس سلبا على مستويات التصدير والإنتاج، ونتيجة لهذا الحصار، يشهد معظم دول العالم ارتفاعا حادا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.

واستضافت مدينة سان بطرسبورج هذا الأسبوع فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من حول العالم. وحلت السعودية ضيف شرف على المنتدى هذا العام، في تأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض.

مضيق هرمز سلاسل الإمداد العالمية أزمة مضيق هرمز

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