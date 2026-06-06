مسؤول بـ«الناتو» يبحث في نيويورك تعزيز التعاون الأمني مع دول عربية وأفريقية

بحث نائب الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للشؤون السياسية والسياسة الأمنية والممثل الخاص للأمين العام للجوار الجنوبي خافير كولومينا، خلال زيارة رسمية استغرقت يومين إلى نيويورك، سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء الحلف في المنطقة، إلى جانب مناقشة التحديات الأمنية الراهنة.

وذكر حلف شمال الأطلسي، في بيان صحفي، أن كولومينا شارك في اجتماع للمندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة مملكة البحرين، واجتماع آخر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأوضح البيان أن الاجتماعين شكلا فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات الأمنية الحالية، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الناتو للجوار الجنوبي، إلى جانب عرض أولويات الحلف للقمة المقبلة المقرر عقدها في أنقرة يوم 7 يوليو المقبل.

كما ألقى كولومينا كلمة أمام الاجتماع التاسع للدول الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، أكد خلالها دعم الناتو للجهود الدولية الرامية إلى منع ومكافحة والقضاء على التصنيع غير المشروع لهذه الأسلحة والاتجار بها وانتشارها.

وخلال الزيارة، عقد المسؤول الأطلسي سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، من بينهم وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، والأمينة العامة المساعدة لشؤون أفريقيا مارثا بوبي.

كما التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال، إضافة إلى المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة محمد إدريس.

وأشار الحلف إلى أن الزيارة تأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون مع شركائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن القضايا الأمنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.