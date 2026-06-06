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أخبار التكنولوجيا | تحديث جديد من واتساب يثير فضول الملايين .. ChatGPT يسجل أسرع نمو في تاريخ التطبيقات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | تحديث جديد من واتساب يثير فضول الملايين .. ChatGPT يسجل أسرع نمو في تاريخ التطبيقات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تحديث جديد من واتساب يثير فضول ملايين المستخدمين
 

في خطوة تعكس تركيزها المتزايد على حماية خصوصية المستخدمين، تعمل شركة “ميتا” على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق واتساب تتيح إرسال الرسائل النصية بخاصية "العرض لمرة واحدة". 


ميزة مخفية في هواتف موتورولا تثير الحيرة.. لماذا تجاهلتها سامسونج وأبل؟
 

في وقت تتسابق فيه شركات الهواتف الذكية على استنساخ المزايا الناجحة من منافسيها، تبرز إحدى الميزات الحصرية في هواتف موتورولا كاستثناء لافت، بعدما ظلت لسنوات بعيدة عن تقليد الشركات الكبرى رغم ما توفره من سهولة ومرونة في الاستخدام.


متفوقا على تيك توك وإنستجرام.. ChatGPT يسجل أسرع نمو في تاريخ التطبيقات
 

حقق تطبيق ChatGPT إنجازا جديدا بعدما تجاوز حاجز مليار مستخدم نشط شهريا خلال مايو 2026، ليصبح أسرع تطبيق في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، متفوقا على تطبيقات شهيرة مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وخرائط جوجل.


 

لأول مرة.. أداة جديدة على أجهزة أبل تحجب الإعلانات داخل التطبيقات
 

شهدت أجهزة أبل تطورا جديدا في مجال الخصوصية وحظر الإعلانات، بعد إطلاق أداة جديدة تعرف باسم "Filtr"، والتي تعد أول حل يعمل على مستوى الجهاز بالكامل لحجب الإعلانات داخل التطبيقات، وليس فقط أثناء تصفح الإنترنت.


تسريبات جديدة تكشف ألوان iPhone 18 Pro .. وآبل تتخلى عن نهجها التقليدي
 

كشفت تسريبات جديدة عن ما يعتقد أنها أوضح نظرة حتى الآن عن هواتف iPhone 18 Pro المرتقبة من آبل، حيث أظهرت صور متداولة على الإنترنت نماذج تجريبية لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأحمر الداكن Dark Cherry، والأزرق الفاتح، والأسود، والفضي.


أغلى آيفون في العالم.. سعره يفوق سايبرتراك ومصنوع من الذهب والألماس ونيزك نادر

 

أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الفاخرة عن أحدث مشاريعها تحت اسم "Masters of Time"، وهي مجموعة حصرية من هواتف iPhone 17 Pro Max المعدلة بشكل غير تقليدي، حيث تم دمج ساعات سويسرية ميكانيكية فاخرة مباشرة في الهيكل الخلفي للهاتف.
 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

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