تحديث جديد من واتساب يثير فضول ملايين المستخدمين

في خطوة تعكس تركيزها المتزايد على حماية خصوصية المستخدمين، تعمل شركة “ميتا” على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق واتساب تتيح إرسال الرسائل النصية بخاصية "العرض لمرة واحدة".

وبحسب تقارير متخصصة، ستمنح الميزة مستخدمي واتساب مزيدا من التحكم في كيفية الاطلاع على رسائلهم، إذ تختفي الرسالة بعد فتحها من قبل المستلم، ما يضيف طبقة إضافية من الخصوصية ويحد من إمكانية الاحتفاظ بالمحتوى أو تداوله.

ووفقا لموقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فقد تم رصد الميزة ضمن الإصدار التجريبي الأخير للتطبيق على نظام أندرويد (WhatsApp Beta 2.26.22.7)، المتاح عبر متجر جوجل بلاي.

ويتيح واتساب حاليا إرسال الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بخاصية "العرض لمرة واحدة"، والتي يمكن تفعيلها عبر الزر المخصص داخل نافذة المحادثة.

واتساب

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

تعد خاصية "العرض لمرة واحدة" وسيلة لتعزيز الخصوصية من خلال منع حفظ الملفات المرسلة أو إعادة توجيهها أو تسجيلها أو التقاط لقطات شاشة لها، وبذلك توفر طبقة إضافية من الحماية للمحتوى الحساس عبر إتاحته لفترة محدودة فقط.

ووفقا للتقرير، فإن واتساب يعتزم توسيع نطاق هذه الخاصية لتشمل الرسائل النصية أيضا، وعند إطلاقها، سيتمكن المستخدم من تفعيل الخيار عبر الضغط المطول على زر الإرسال، لتظهر قائمة منسدلة تتضمن خيار “إرسال كرسالة تعرض لمرة واحدة”، وبعد فتح الرسالة من قبل المستلم، لن يكون بإمكانه الاطلاع عليها مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير ولم تطرح بعد للمستخدمين أو مختبري النسخ التجريبية. كما لم تعلن شركة ميتا عن جدول زمني رسمي لإطلاقها، إلا أنه من المتوقع أن تصل أولا إلى مستخدمي النسخ التجريبية قبل تعميمها على جميع المستخدمين حول العالم.

الرسائل المموهة ميزة أخرى قيد الاختبار

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحديثات التي تستهدف تعزيز خصوصية مستخدمي واتساب، فقد كشفت تقارير حديثة عن اختبار ميزة جديدة تعرف باسم "الرسائل المموهة" Spoiler Messages، والتي تخفي محتوى الرسالة خلف طبقة ضبابية لا يمكن كشفها إلا بعد النقر عليها.

ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة عند إرسال معلومات حساسة مثل رموز التحقق المؤقتة OTP، أو أرقام الهواتف، أو أي بيانات شخصية أخرى، ما يضيف مستوى إضافيا من الحماية أثناء تبادل المعلومات عبر التطبيق.