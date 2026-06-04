واتساب يحارب الاحتيال.. ميزة جديدة تكشف الرسائل المشبوهة قبل ما ترد

تعمل شركة واتساب على تطوير ميزة جديدة تركز على تعزيز الخصوصية والأمان، بهدف مساعدة مستخدمي أندرويد على اكتشاف محاولات الاحتيال قبل التفاعل معها، وذلك من خلال تحليل الرسائل الواردة من جهات غير معروفة وتحذير المستخدم من المحتوى المشبوه.

ووفقا لموقع تتبع الميزات WABetaInfo، تم رصد الميزة الجديدة تحت اسم تنبيه الاحتيال “Scam Alert” داخل نسخة واتساب التجريبية لنظام أندرويد رقم 2.26.22.2 على متجر جوجل بلاي، وهي لا تزال قيد التطوير ومن المتوقع إطلاقها لاحقا ضمن تحديث مستقبلي للتطبيق.

تحذيرات داخل المحادثة من الرسائل المشبوهة

بحسب التسريبات، ستقوم الميزة بتنبيه المستخدمين عند استقبال رسالة من جهة غير معروفة تبدو مشبوهة، دون حظر المحادثة بشكل تلقائي، وبدلا من ذلك، ستعرض واتساب تنبيها داخل الدردشة يقول: “قد تكون هذه عملية احتيال”، مع توفير معلومات سياقية تساعد المستخدم على اتخاذ القرار المناسب.

وسيتاح للمستخدمين خياران رئيسيان: إما حظر المرسل والإبلاغ عنه، أو متابعة المحادثة إذا رأوا أنها موثوقة.

ميزة تنبيه الاحتيال على واتساب

معالجة داخل الجهاز دون المساس بالخصوصية

وتعتمد ميزة “تنبيه الاحتيال” على معالجة البيانات بشكل كامل داخل الجهاز نفسه، دون إرسال أو تخزين أي محتوى على خوادم واتساب، بما يتماشى مع تقنيات الخصوصية المستخدمة في ميزات أخرى مثل تفريغ الرسائل الصوتية.

وأكدت التقارير أن الشركة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى المحادثات أثناء عملية كشف الاحتيال، كما ستعمل الميزة في الخلفية بشكل غير مرئي، دون إشعار الأطراف الأخرى في المحادثة.

سجل محلي وشفافية في التنبيهات

كما تعمل واتساب على إضافة عنصر للشفافية، يتيح للمستخدمين مراجعة سجل محلي يوضح متى تم تفعيل الميزة ورصد أي نشاط مشبوه، ويتم تخزين هذه السجلات على الجهاز فقط دون مشاركتها مع الشركة.

وفي حال عدم رصد أي نشاط احتيالي خلال فترة معينة، قد يعرض النظام تقريرا يؤكد عدم وجود تنبيهات أمنية.

ميزة اختيارية قيد التطوير

وتشير المعلومات إلى أن ميزة “تنبيه الاحتيال” ستكون اختيارية ومغلقة افتراضيا، مع إمكانية تفعيلها يدويا من إعدادات التطبيق، وحتى الآن، لا يوجد موعد رسمي لإطلاقها، حيث لا تزال في مرحلة التطوير داخل واتساب لنظام أندرويد.