إطلاق WhatsApp Plus رسميا.. ما هي تكلفة اشتراك واتساب الجديد؟

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا”، رسميا عن إطلاق خطة اشتراك جديدة لتطبيق واتساب تحت اسم واتساب بلس “WhatsApp Plus”، بعد فترة من التجارب المحدودة ضمن النسخ التجريبية، ليصبح متاحا الآن للمستخدمين حول العالم بشكل تدريجي، وفقا لتقرير TechCrunch.

ويأتي اشتراك واتساب الجديد بسعر 2.99 دولار شهريا في الولايات المتحدة، ويستهدف المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على ميزات إضافية وخيارات تخصيص متقدمة داخل التطبيق، دون التأثير على التجربة الأساسية لـ واتساب.

مزايا واتساب بلس

وتشمل مزايا واتساب بلس مجموعة من الأدوات الإضافية، أبرزها إرسال ملصقات مميزة، وتغيير شكل التطبيق من خلال الثيمات، واختيار أيقونة مخصصة للتطبيق، بالإضافة إلى تثبيت عدد أكبر من المحادثات، والحصول على نغمات رنين حصرية، وتحسين قوائم الدردشة.

وبحسب ميتا، فإن النسخة المدفوعة لا تغير من الوظائف الأساسية لتطبيق واتساب، ما يعني أن المستخدمين غير المشتركين لن يلاحظوا أي تغييرات جوهرية في تجربة الاستخدام الحالية.

مزايا واتساب بلس

وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة المستخدمين الأكثر نشاطا على التطبيق، والذين يرغبون في تخصيص تجربة الاستخدام وإضافة مزايا شكلية ووظيفية إضافية.

ويأتي إطلاق واتساب بلس ضمن توجه أوسع من ميتا نحو الاشتراكات المدفوعة، حيث تعمل الشركة أيضا على تقديم خطط مشابهة لمنصتي إنستجرام وفيسبوك.

وتصل خدمة واتساب بلس إلى بعض مستخدمي iOS في عدد من المناطق، وذلك بعد إطلاق نسخة تجريبية على نظام أندرويد في شهر أبريل الماضي. 

وتشير الشركة إلى أن معظم المزايا الإضافية في النسخة المدفوعة تندرج ضمن خيارات التخصيص الشكلية فقط.

وتشمل مزايا الاشتراك الجديد مجموعة من خيارات التخصيص، أبرزها تغيير الثيمات وأيقونات التطبيق، وتثبيت ما يصل إلى 20 محادثة بدلا من 3، وإمكانية تخصيص نغمات رنين مميزة لجهات اتصال محددة، إلى جانب تخصيص قائمة الدردشة، والحصول على ملصقات مميزة بتأثيرات خاصة.

ورغم أن معظم هذه الميزات تجميلية بحتة، فإن الميزة العملية الأبرز تتمثل في زيادة عدد المحادثات المثبتة، وهو ما قد يكون مفيدا للمستخدمين الذين يعتمدون على واتساب بشكل أساسي في التواصل اليومي. 

