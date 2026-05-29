فى ثالث أيام العيد .. تموين الشرقية تشن حملة مكبرة على محلات الجزارة بالحسينية | صور

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية خلال أيام عيد الأضحى بضرورة التأكد من توفير كافة أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة، وتشديد الرقابة على محلات الجزارة ، مع الإلتزام بطرحها بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

كلف المحافظ وكيل الوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمجمعات الإستهلاكية والشوادر، وتشديد المتابعة اليومية لضمان صلاحية المعروض من السلع الغذائية حفاظاً على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدي لجشع بعض التجار مشدداً على ضرورة الإلتزام بتنفيذ التعليمات.

وأشار إلي أنه تم ضبط (١٦٨كجم) لحوم، وشملت أعمال الضبط مناطق متعددة بنطاق الحسينية ما بين ( بحر البقر ، قصاصين الشرقية، الإخيوة، سماكين الشرق، مفارق المطار، نادى الصيد ، كوبرى بحر البقر ، بندر الحسينية وتنوعت المخالفات بين الذبح خارج المجازر الحكومية و عدم الإلتزام بالإشتراطات المنظمة للتداول الآمن للحوم.

أكد محافظ الشرقية على المهندس السيد حرز الله وكيل أول وزارة التموين بالشرقية استمرار المتابعة الميدانية وغرف العمليات على مدار الساعة خلال أيام العيد لضمان انتظام العمل وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.