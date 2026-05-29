وزيرا خارجية أمريكا وباكستان يبحثان جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في واشنطن العاصمة، حيث بحثا جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أعرب روبيو عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنه جيش تحرير بلوشستان في كويتا، وشكر الوزير الباكستاني على الدور البناء الذي تواصل باكستان لعبه في تحقيق رؤية الرئيس ترامب للسلام في الشرق الأوسط وجهود الوساطة التي تبذلها مع إيران.

واتفق الوزير ونائب رئيس الوزراء على أهمية العمل معاً لتعزيز شراكة هادفة ترعى الأمن والازدهار لكل من الأمريكيين والباكستانيين.

وبشكل منفصل، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية في إسلام آباد أيضا، بأن روبيو أشاد بـ "جهود باكستان الدبلوماسية والوساطة المخلصة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها"، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية.

وأضاف البيان أن الوزيرين "أعربا عن رضاهما عن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية الباكستانية الأمريكية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي والعالمي المتطور".

وتابع البيان: "اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب".

وأردف: "كما اتفقا على دفع الشراكة الباكستانية الأمريكية قدماً، مدفوعة بالتبادلات رفيعة المستوى والمصالح المشتركة في السلام والأمن والازدهار الإقليمي".



ووصل “دار” إلى واشنطن لحضور الاجتماع في وقت سابق من اليوم، بعد زيارة استغرقت 3 أيام إلى نيويورك لحضور اجتماعات مرتبطة بالأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يغادر نائب رئيس الوزراء إلى إسلام آباد في وقت لاحق من اليوم بعد اختتام ارتباطاته في واشنطن.

وتأتي الزيارة وسط تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الهش بينهما لمدة 60 يوماً.

لكن الاختراق المحتمل لا يزال معلقاً على موافقة الرئيس ترامب، الذي قال يوم الجمعة إنه يتخذ "قراراً نهائياً" بشأن الاتفاق الإيراني.