الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تقرير فرنسي: كوشنر يعرقل توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

فرناس حفظي

ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، نقلاً عن مصدر عربي على اتصال بوسيط باكستاني، أن جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، "يعرقل توقيع مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق،  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض؛ لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن الاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وحدد ترامب عدة شروط أساسية للموافقة عليه، تشمل التزام طهران بعدم حيازة سلاح نووي، والفتح الفوري وغير المشروط لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون فرض أي رسوم، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عن خليج عمان.

وأضاف ترامب أن الاتفاق يتضمن استخراج وتدمير المواد المخصبة المدفونة في مواقع المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات العام الماضي، بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أنه لن يتم تبادل أي أموال في الوقت الحالي.

