إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ لتهنئة نادي الزمالك بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز.

ووجّه إنفانتينو، في رسالته إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وعضو مجلس "فيفا"، تهنئة خاصة إلى نادي الزمالك؛ بمناسبة حصد لقب الدوري، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به الفريق طوال الموسم.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي، أن تتويج الزمالك جاء نتيجة العمل المستمر والجهود الكبيرة داخل النادي، مشيرًا إلى أن الفريق استحق التتويج بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشواره في البطولة.

كما حرص إنفانتينو على تهنئة لاعبي الزمالك والجهازين الفني والإداري، بالإضافة إلى جماهير النادي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز أسعد الملايين من عشاق القلعة البيضاء.