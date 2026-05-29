ديني

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب بالقاهرة |صور

أحمد سعيد

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، بحضور الشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الله شلبي، مسئول المساجد بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمد عبد الجليل، رئيس حي السيدة زينب، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية، وسط حضور جماهيري حاشد.

ونُقلت شعائر الصلاة على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، حيث افتُتحت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، في أجواء إيمانية خاشعة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، تحت عنوان: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ»؛ حيث بيَّن فضل ذكر الله عز وجل في حياة المؤمنين، وأنه روح الحياة وحياة الروح، والنور الذي يضيء القلوب، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

وأضاف أن ذكر الله مطلوب في كل وقت وحين، وأنه شُرِع في ختام مناسك الحج، وحثَّ الله على المداومة عليه وعدم الانقطاع عنه، خاصة في هذه الأيام المباركة، مصداقًا لقوله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ»، مؤكدًا أن من أعظم غايات الحج ومقاصده إقامة ذكر الله تعالى، كما قال سبحانه: «فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا».

وفي الخطبة الثانية، بيَّن خطيب الجمعة أن الله تعالى أراد لأعياد المسلمين أن تكون مواسم إنسانية تتجلى فيها أعظم القيم الإسلامية، من التوسعة على الفقراء، والعطف على المساكين، والإحسان إلى الجوار، وغير ذلك من الآداب المجتمعية الرفيعة التي تعزز الترابط الأسري والمجتمعي.

وعقب الصلاة، علت أرجاء المسجد أجواء روحانية عامرة بالتكبير والتهليل والحمد والثناء على الله عز وجل ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك، أعقبها مجلس ذكر جماعي أضفى على الحضور مزيدًا من السكينة والبهجة.

وابتهل وزير الأوقاف إلى الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يوفق قيادتها إلى كل خير، وأن يكلل جهودها بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين.

