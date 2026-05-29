يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

قال الإعلامي أمير هشام، إن المدرب الألماني يورجن كلوب وافق على تدريب نادي الاتحاد السعودي؛ بعد التوصل إلى اتفاق كامل بينهما.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد بعد التوصل لاتفاق كامل بشأن جميع شروطه".

جاء ذلك؛ بعد أن كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، أن هناك اتصالات قوية بين نادي اتحاد جدة والألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، الذي يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب أحد الأندية الكبرى في السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الاتحاد تسعى جاهدة لضمه؛ بهدف استعادة ألقاب النادي والتنافس بقوة على البطولات المحلية والقارية، فهي ترى أن التعاون مع كلوب قد يمنح الفريق نقلة نوعية؛ بسبب خبراته الواسعة ونجاحاته السابقة مع ليفربول.