تقارير سعودية: كلوب على رادار اتحاد جدة لخلافة كونسيساو

قالت صحيفة " اليوم " السعودية أن هناك اتصالات قوية بين نادي اتحاد جدة والألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، الذي يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب أحد الأندية الكبرى في السعودية.



أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الاتحاد تسعى جاهدة لضمه، بهدف استعادة ألقابه والتنافس بقوة على البطولات المحلية والقارية، ويُعتقد أن التعاون مع كلوب قد يمنح الفريق نقلة نوعية بسبب خبراته الواسعة ونجاحاته السابقة مع ليفربول.

وشددت الصحيفة على أن إدارة نادي الاتحاد يستهدف إقناع كلوب بتولي مهمة تدريب النادي السعودي، خاصة بعد الرحيل المفاجئ للمدرب سيرجيو كونسيساو. وإذا نجحت هذه الخطوة، فقد تكون بمثابة بوابة لانتقال محمد صلاح إلى الفريق خاصة أن العلاقة الوطيدة بين صلاح وكلوب قد تسهل من عملية انتقال اللاعب إذا قرر المدرب الألماني قيادة اتحاد جدة.

ولا يرتبط كلوب حالياً بأي فريق منذ رحيله عن ليفربول في صيف 2024، ويشغل حالياً منصب مدير قسم كرة القدم العالمية في مجموعة رد بول التي تمتلك عدة أندية على مستوى العالم.