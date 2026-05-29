خالد الغندور: نهاية الدوري والموسم الكروي رسميًا اليوم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن نهاية الدوري المصري والموسم الكروي رسمياً عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي .

قال خالد الغندور : اليوم ينتهي الدوري المصري و الموسم الكروي رسميا أما كأس العاصمة فهي بطولة ودية و ليست رسمية كما صرح اتحاد الكرة والرابطة في الموسم الماضي



اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.