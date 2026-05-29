الدوري انتهي.. الأهلي الأقوي هجوميا والزمالك الأوفر حظا دفاعيا

إنتهت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 67 في مجموعتي البطل والهبوط.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة من مجموعة البطل.

فيما هبط إلي دوري المحترفين من مجموعة الهبوط أربعة أندية هى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود.

فيما تأهلت 3 أندية من دوري المحترفين إلى دوري الأضواء والشهرة وهي : أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط.

وأنهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منافسات "مجموعة التتويج" في بطولة الدوري المصري الممتاز فى المركز الثالث وكأقوى خط هجوم برصيد 44 هدفا.

الأقوي هجوميا فى مجموعة البطل

1- الأهلي: 44 هدفاً

2- بيراميدز: 43 هدفاً

3- الزمالك: 39 هدفاً

4- المصري: 35 هدفاً

5- سيراميكا كليوباترا: 34 هدفاً

6- إنبي: 27 هدفاً

7- سموحة: 23 هدفاً

الأقوي دفاعيا هذا الموسم بالنسبة لمجموعة البطل

1- الزمالك دخل مرماه 17

2- بيراميدز دخل مرماه 21

3- سيراميكا كليوباترا دخل مرماه 21

4- سموحة دخل مرماه 23

5- الأهلي دخل مرماه 24

6- إنبي دخل مرماه 25

7- المصري دخل مرماه 29

