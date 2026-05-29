الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل بعد مقارنته بين وضعي الزمالك والإسماعيلي، بعدما تعرض الناديان لإيقاف القيد، لكن نتائجهما خلال الموسم جاءت متناقضة تماما.

و كتب خالد طلعت عبر فيسبوك:عندنا ناديين في مصر موقوف قيدهم .. واحد فيهم عنده ٥ قضايا بس واحتل المركز الاخير وهبط للدرجة الأولى بسبب ايقاف القيد وده الطبيعي والمنطقي .. والتاني عنده ١٨ قضية واحتل المركز الأول وخد الدوري ووصل نهائي افريقيا وخسر ركلات ترجيح وده الإنجاز والاعجاز والمستحيل

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.