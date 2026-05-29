الغندور: الأهلي أكثر نادٍ في الوطن العربي وأفريقيا لديه لاعبين بكأس العالم

وكتب الغندور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "النادي الأهلي هو أكثر نادي في الوطن العربي وأفريقيا لديه لاعبين في كأس العالم، طبعا لاعبي منتخب مصر، ويوسف بالعمري لاعب منتخب المغرب، ومحمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس".

منتخب مصر يتوج بلقب كأس العاصمة الجديدة

توج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.