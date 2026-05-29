حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تحدٍ جديد على الساحة العالمية، بالمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026

وأسفرت مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتعد المجموعة السابعة من المجموعات القوية والمتوازنة في ظل امتلاك المنتخبات الأربعة عناصر مميزة وخبرات متنوعة على المستوى الدولي.

مواجهات قوية تنتظر الفراعنة

ويأمل منتخب مصر في تحقيق بداية قوية خلال مشواره بالمونديال خاصة مع تطلع الجماهير المصرية لرؤية الفراعنة يقدمون أداءً مميزا في النسخة التاريخية من البطولة.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، قبل أن يلتقي نيوزيلندا ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة إيران.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 بتوقيت القاهرة

مصر ضد بلجيكا

يلتقي منتخب مصر مع نظيره البلجيكي يوم 15 يونيو في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت سياتل الأمريكية الموافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد نيوزيلندا

ويواجه الفراعنة منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فانكوفر الكندية الموافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

مصر ضد إيران

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت سياتل الأمريكية الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

طموحات مصرية في النسخة التاريخية

ويدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لتحقيق ظهور قوي وبلوغ الأدوار الإقصائية خاصة في ظل حالة التفاؤل التي تسيطر على الجماهير المصرية بعد التأهل إلى البطولة العالمية.