قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري انتهي.. الأهلي الأقوي هجوميا والزمالك الأوفر حظا دفاعيا
مقارنة تفصيلية بالأرقام بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا .. خبير تربوي يشرح
70 أضحية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية.. والمحافظ: التكافل المجتمعي أهم مظاهر العيد
أحلى من المطاعم.. طريقة عمل العكاوي بأسهل الخطوات
الشروط والأوراق المطلوبة.. كيفية حجز شقة في الإسكان الاجتماعي
«لا يوجد عزاء آخر».. أحمد حلمي بعد وداع والدته بمقابر العائلة في بنها
بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن
حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026
من مزارع شبعا.. زامير : الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق
البيت تفحم ..ماس كهربائي يحول فرحة العيد إلى مأساة لأسرة بسيطة بالعياط
اشتباك وصراخ بعد دخول رجال عربة السيدات بمترو القاهرة| فيديو
عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تحدٍ جديد على الساحة العالمية، بالمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026

وأسفرت مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتعد المجموعة السابعة من المجموعات القوية والمتوازنة في ظل امتلاك المنتخبات الأربعة عناصر مميزة وخبرات متنوعة على المستوى الدولي.

مواجهات قوية تنتظر الفراعنة

ويأمل منتخب مصر في تحقيق بداية قوية خلال مشواره بالمونديال خاصة مع تطلع الجماهير المصرية لرؤية الفراعنة يقدمون أداءً مميزا في النسخة التاريخية من البطولة.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، قبل أن يلتقي نيوزيلندا ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة إيران.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 بتوقيت القاهرة

مصر ضد بلجيكا

يلتقي منتخب مصر مع نظيره البلجيكي يوم 15 يونيو في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت سياتل الأمريكية الموافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد نيوزيلندا

ويواجه الفراعنة منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فانكوفر الكندية الموافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

مصر ضد إيران

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت سياتل الأمريكية الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

طموحات مصرية في النسخة التاريخية

ويدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لتحقيق ظهور قوي وبلوغ الأدوار الإقصائية خاصة في ظل حالة التفاؤل التي تسيطر على الجماهير المصرية بعد التأهل إلى البطولة العالمية.

منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026 منتخب إيران مجموعة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

درجات الحرارة

العالم يقترب من مرحلة الخطر.. تحذير من سنوات قياسية جديدة في درجات الحرارة

استخراج الذهب

مفاجأة بشأن استخراج الذهب من الهواتف والأجهزة القديمة.. ما القصة؟

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

بالصور

محافظ الشرقية يشيد بدور الجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على المجازر وحمامات السباحة ومصادر المياه

لحوم
لحوم
لحوم

منى زكي وابنتها لي لي في جنازة والدة أحمد حلمي

منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد