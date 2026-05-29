في ثالث أيام عيد الأضحي.. استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى لمنظومة النظافة والتجميل، ومواصلة أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمحافظة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية».

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة شنت حملاتها اليومية والمكثفة لرفع القمامة والمخلفات، وغسل الأرصفة وقص وتهذيب الأشجار وري المسطحات الخضراء، مع استمرار العمل بفرق العمل والنوبتجيات على مدار الساعة للحفاظ على مستوى النظافة العامة بكافة أرجاء المحافظة خلال أيام العيد.

أضاف المحافظ أن الحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري هو مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مشدداً على تكثيف المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان أعلى مستويات النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.