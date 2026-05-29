أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل عن قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مصدر بالإسعاف والطوارئ في غزة أنه وقع مصابين وأضرار في خيام نازحين جراء غارة إسرائيلية على منطقة مواصي القرارة بخان يونس.

وجرى احتراق عدد من خيام النازحين جراء قصف إسرائيلي استهدفها بشكل مباشر شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إنه أمر الجيش بالسيطرة على 70 في المائة من قطاع غزة، في تحدّ لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر.

وأضاف في مؤتمر عُقد في مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة "نحن نُحاصر حاليا حركة حماس. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع. كما تعلمون، كنّا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%؛ وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى... 70%"، وذلك وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.

وتابع "نحن نحاصرهم من كل الجهات... سنتولى أمر الباقي" لاحقا.







