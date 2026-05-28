ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين خلال حفل الاستقبال السنوي، كبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.



كما سبق و استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، الأربعاء، المهنئين بعيد الأضحى المبارك، من الأمراء، و مفتي عام المملكة، و العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

