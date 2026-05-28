أسهل وألذ .. طريقة عمل فتة اللحمة المفرومة

تعد فتة اللحمة المفرومة من أسهل الأكلات التى يمكن تقديمها على مائدة عيد الأضحى وفى العزومات حيث تستغرق وقت أقل من الأصناف التقليدية.

نعرض لكم طريقة عمل فتة اللحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

نص كيلو مفروم

فلفل ألوان

بصل مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

ثوم مفروم

ملح وفلفل

بهارات لحمة

٤ ملاعق كبيرة صلصه طماطم

زيت

كيلو أرز أبيض مستوي

عيش بلدي مكعبات مقلي

طريقة عمل فتة اللحمة المفرومة



سخني الزيت فى حلة على النار ثم شوحي اللحمة مع البصل وقلبي حتى يتغير لونها مع اضافة الملح والفلفل الأسود والثوم



أضيفي الخل على الثوم وقلبي ثم ضعي الفلفل الألوان وقلبي حتى يذبل قليلا وبعدها ضعي الصلصة وقلبيهم قليلا ثم أضيفي القليل من الماء واتركيها حتى تتسبك.



ارفعي الفتة من على النار وأضيفي الكزبرة ثم ضعي الارز والخبز فى طبق التقديم وعليهم خلطة اللحمة المفرومة ويقدموا بالهنا والشفا.