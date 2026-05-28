تنكيس الأعلام.. وفاة عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن السابق



أعلنت الرئاسة اليمنية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

وأُعلن الحداد ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام ووضع دفاتر التعازي، حداداً على هادي الذي شهد فترة مضطربة سيطرت خلالها جماعة الحوثي على مساحات واسعة من اليمن، ما أشعل فتيل حرب أهلية مدمرة.

وأشاد بيان الرئاسة بـ"قيادته الحكيمة"، قائلاً إنه "قاد الدولة اليمنية خلال إحدى أكثر المراحل تعقيداً التي شهدتها البلاد على الإطلاق، وسط الحرب والانقلاب وأزمات إنسانية واقتصادية غير مسبوقة".

وتولى هادي منصبه عام 2012 بعد فترة طويلة قضاها نائباً للرئيس علي عبد الله صالح، الذي أنهى حكمه الذي دام 33 عاماً على مضض خلال احتجاجات.

وُلد هادي عام 1945، وتخرّج في كلية الضباط عام 1964.

أكمل تدريبه العسكري في بريطانيا، ثمّ تلقّى تدريباً متخصصاً في الأسلحة المدرعة في مصر حتى عام 1970.

تحالف مع صالح قبل توحيد شمال اليمن وجنوب اليمن عام 1990، وعُيّن وزيراً للدفاع عام 1994، عندما قضى صالح على محاولة انفصال الجنوب.