أبو ريدة يتبادل الدروع التذكارية مع رئيسة بعثة منتخب روسيا

تبادل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدروع التذكارية مع إيرينا بوسيرينينا، نائبة السكرتير العام للاتحاد الروسي لكرة القدم ورئيسة بعثة المنتخب الروسي ، وذلك قبل انطلاق المباراة الودية بين منتخبي مصر وروسيا على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت مراسم تبادل الدروع في أجواء ودية عكست عمق العلاقات الرياضية بين الاتحادين المصري والروسي.

وشهدت المناسبة حضور يوري ماتفييف، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى مصر، إلى جانب عدد من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تبادل الطرفان كلمات الترحيب والتقدير، تأكيدًا على متانة العلاقات بين الجانبين وروح الصداقة التي تجمعهما

شوط أول سلبي بين مصر وروسيا

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الودية أمام منتخب روسيا، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة على مجريات اللعب دون نجاح أي طرف في هز الشباك، وسط محاولات محدودة على المرميين.