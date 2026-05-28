اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

تعد فتة الملوخية باللحمة من الأكلات غير التقليدية التى يمكن تقديمها فى مائدة عيد الأضحى المبارك لإبهار أفراد الأسرة والضيوف.



نعرض لكم طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والثوم والزبادى من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير فتة الملوخية :

كيس ملوخية

نصف كيلو لحمة مكعبات

سمنة

زبادي

خل

ثوم

كزبرة ناشفة

عيش بلدي محمص بالفرن

أرز أبيض مطهو

مرقة

زيت

ملح

فلفل

كوب طماطم مخلية مفرومة

صلصة طماطم

طريقة عمل فتة الملوخية



ضعي الشوربة في وعاء على النار ثم ضعي الملوخية حتى تغلي.



في طاسة على النار ضعي الزيت ثم ضيفي الثوم والكزبرة والملح قلبيهم ثم ضعيهم على الملوخية وقلبي ولا تقومى بتغطيها.

ضعي طاسة بها الزيت على النار وشوحى اللحمة مع الفلفل الأسود جيدا حتى تأخذ اللون البني ثم ضيفي الثوم والخل وقلبيها واتركيها حتى النضج ثم ضيفي الطماطم والصلصة والملح وقلبيهم وانتظرى تتسبك.

الطريقة الأولى للتقديم

في طبق التقديم ضعي العيش المحمص ثم ضعي عليه الملوخية وانتظرى حتى يتشربها العيش كله ثم ضعي عليهم الأرز الابيض وضعي اللحمة والصلصة على الوجه.

الطريقة الثانية للتقديم

فى صينية الفرن ضعي الخبز المحمص والارز ثم اللحمة ثم ضعي الصلصة والملوخية على الوجه قبل ادخالها الفرن ثم وضع صوص الخل والثوم على وجع أما الزبادي فحسب الرغبة .



ضعي فتة الملوخية فى الفرن لمدة 5 دقائق اضافية ثم قدميها مع صوص الزبادي بالخل والثوم على الوجه وزينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.