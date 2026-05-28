بالقانون.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا

يترقب ملايين المستفيدين من المعاشات ، موعد تطبيق زيادة المعاشات 2026 رسمياً، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحزمة الإجتماعية الجديدة والتي تشمل زيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المعاشات، وسط ترقب هائل لتنفيذ تلك القرارات التي أعلنت عنها الحكومة .

ويترقب ملايين المواطنين موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات، بعدما شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بسبب تعطل بعض ماكينات الصراف الآلي وأنظمة السحب، وهو ما تسبب في تأخير صرف المعاشات لبعض المستفيدين، قبل أن تعلن الجهات المختصة حل الأزمة وإعادة انتظام عمليات الصرف بصورة طبيعية.

موعد زيادة المعاشات السنوية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف اعتبارًا من الأولمن يوليو من كل عام، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينظم قواعد الزيادة الدورية للمستحقين من أصحاب المعاشات.

وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة تواصل إعداد الدراسات المالية والاكتوارية الخاصةبتحديد نسبة الزيادة الجديدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأميناتالاجتماعية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

موعد زيادة المعاشات 2026

بالتزامن مع تبكير صرف معاشات يونيو 2026، يترقب ملايين أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تنص عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الموعد القانوني الثابت والمستقر لصرف الزيادة السنوية، والذي لا يتغير ولا يتأخر أبدًا.

نسبة زيادة المعاشات 2026

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن نسبة زيادة المعاشات 2026 عقب الانتهاء من الدراساتواعتمادها بشكل نهائي، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحابالمعاشات وتحسين مستوى المعيشة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو2026

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

موعد زيادة المعاشات 2026

على الرغم من تبكير صرف معاشات يونيو، يظل موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات وفقًالقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ثابتًا، وسيتم صرف الزيادةاعتبارًا من أول يوليو 2026، دون أي تأخير.